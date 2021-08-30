На Донбасі окупанти 9 разів порушили "тишу", поранено двох бійців
Бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли позиції українських захисників 29 серпня. В результаті поранення отримали двоє бійців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Поблизу Широкиного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Недалеко від населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Кримського ворог двічі стріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Як повідомлялося, унаслідок обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як важкий, іншого - задовільний.