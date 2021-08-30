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На Донбасі окупанти 9 разів порушили "тишу", поранено двох бійців

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Донбас, Понеділок 30 серпня 2021 08:13
На Донбасі окупанти 9 разів порушили "тишу", поранено двох бійців Фото: бойовики поранили двох українських військових (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли позиції українських захисників 29 серпня. В результаті поранення отримали двоє бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Поблизу Широкиного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

У напрямку Кримського ворог двічі стріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Як повідомлялося, унаслідок обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як важкий, іншого - задовільний.

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