На Донбасі в черзі на КПВВ померли дві людини

Випадки зафіксовані на КПВВ "Новотроїцьке" і "Майорск"

На КПВВ на Донбассе сегодня, 15 марта, умерли двое граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сегодня в 10:35 на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста "Березовое-2" 64-летний гражданин почувствовал слабость и потерял сознание. На указанное сообщение старший наряда КПВВ "Новотроицкое" вызвал машину скорой помощи, которая прибыла уже в 10:45. Однако по приезду скорой констатировали факт смерти. Предварительный диагноз - инфаркт.

В то же время, во время прохождения на вход с временно оккупированной территории КПВВ "Майорск" гражданин Украины в 11:40 потерял сознание. В 11:45 была вызвана скорая помощ. По прибытию скорой помощи с 12:00 до 12:15 осуществлялись реанимационные меры, однако в 12:15 врачи констатировали смерть мужчины.

Напомним, 5 января, на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли два человека.

Ранее сообщалось, что на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который ждал перехода с неподконтрольной Украине территории.