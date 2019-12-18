На Донбасі під обстрілами загинув український військовий

На Донбасі під обстрілами збройних формувань Російської Федерації минулої доби, 17 грудня, загинув український військовослужбовець. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

За добу зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

Обстріли велися поблизу Новолуганського - двічі, також два рази неподалік Кримського, біля Травневого, в районі населеного пункту Широкине, біля Мар'їнки.

"Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазаначили в ООС.

Нагадаємо, за даними ООС, втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи. Зокрема, 22 бойовики були ліквідовані, ще 22 - санітарні втрати противника.