Бойовики укріплюють позиції біля Донецького аеропорту
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у звіті від 25 лютого розповіли про грубі порушення перемир'я проросійськими бойовиками на Донбасі. Окупанти укріплюють свої позиції та з порушенням розміщують військову техніку.
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Проросійські бойовики здійснюють інженерні роботи щодо вдосконалення існуючих та обладнання нових позицій у районі Донецького аеропорту. Зафіксовано, що окупанти дообладнували фортифікаційні споруди з використанням мішків з піском поблизу пожежного депо Донецького аеропорту.
Крім того, поблизу окупованого населеного пункту Покровка спостерігачі зафіксували 6 реактивних систем залпового вогню "Град". Також на окупованій території зафіксували 10 танків, 6 самохідних гаубиць "Гвоздика", 3 причіпних міномети "Васільок" за лініями відведення, поза межами виділених місць зберігання озброєння.
"Ці факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ і далі демонструють небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - заявили в ООС.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті обстрілів противника та підриву на вибухівці постраждали 10 українських військових. Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь.