На Донбасі виявили 22 невідведені реактивні системи "Град"

СММ ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню "Град" на окупованій частині Луганської області з порушенням ліній відведення. Так, невідведені "Гради" (БМ-21 "Град", 122 мм), були зафіксовані поблизу Краснолуцького.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 18 січня.

Крім того, зазначається, на окупованій частині Донецької області, поблизу Іллінівки, спостерігачі СММ виявили три протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). Вони також були розміщені з порушенням ліній відведення.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала не менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року. З них - 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів.

РБК-Україна писало, що нова голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде 19 січня приїде до України. Вона планує в рамках візиту відвідати Донбас.