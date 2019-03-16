На Донбасі за тиждень піротехніки ДСНС знешкодили понад 160 вибухонебезпечних предметів

Фото: працівники ДСНС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Працівники ДСНС обстежили 55 гектарів території

Протягом тижня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зі складу Об’єднаних сил знешкодили 162 вибухонебезпечних предмета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Повідомляється, що піротехніки обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів 55 гектарів території у населених пунктах Крута Балка, Новгородське й Никифорівка.

"На території Донецької фільтрувальної станції, шламонакопичувача та родовища тугоплавких глин, піротехнічними підрозділами ДСНС зі складу Об'єднаних сил виявлено та знешкоджено 162 вибухонебезпечні предмети", - повідомили в прес-службі.

Також особовим складом ДСНС на пунктах допомоги населенню, які розташовані на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, було надано допомогу 431 особі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що піротехніки ДСНС знищили майже 5 тис. вибухонебезпечних предметів з початку року. З початку 2019 року, станом на 13 березня, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України знищили 4 тис. 745 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 45 авіаційних бомб.