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Бойовики порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 21:48
Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

У результаті обстрілу поранили одного військовослужбовця

На Донеччині з початку доби, 25 липня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики порушили хлібне перемир'я, один військовий поранений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Зазначимо, що противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепиловки з району Жолобка — з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"У результаті обстрілу бойовиків один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі ООС додали, що з початку поточної доби ВСУ дотримувалися встановленого режиму припинення вогню.

Додамо, у ніч на 21 липня 2019 на Донбасі стартував період перемир'я, який був узгоджений в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.

Нагадаємо, на Донбасі від початку середовища, 24 липня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Що стосується минулих діб, бойовики один раз провели обстріл з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Зокрема, обстріл вівся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів для обстрілів і знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, оскільки встановлені ОБСЄ камери відеоспостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації в режимі 24/7.

 

На Донбасі бойовики порушили перемир'я На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб
Теми: Новини ООС
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