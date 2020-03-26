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На Донбасі розпочалося масове тестування військових на коронавірус

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Спочатку тести зробили військовим з симптомами ГРВІ

В рамках боротьби з коронавірусом на Донбасі почалося превентивне масове тестування військових на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що один з благодійних фондів передав 1000 наборів для ПЛР-тестування на коронавірус до військового госпіталю в Донецькій області. За словами представниці фонду Наталії Калмикової, спочатку будуть тестувати військових з симптомами ГРВІ та тих, у кого були контакти з підтвердженими випадками. Також під першу хвилю потраплять прес-офіцери, офіцери управління військової служби правопорядку, командири частин і підрозділів.

Результати після лабораторного дослідження буде отримувати безпосередньо медична служба ООС.

Також повідомляється, що масовим тестуванням військових мають намір покрити всю лінію фронту. Саме тестування почалося з Маріуполя, де раніше виявили випадок коронавірусу.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України Сергій Моргун заявив, що майже 150 українських військовослужбовців знаходяться на карантині через підозри на коронавірус.

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