На Донбасі з початку доби зафіксовано 4 ворожих обстріли

З початку суботи, 14 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли українських позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, з опівночі російсько-окупаційні сили з мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил в районі Новолуганського, Шумів, Березового та Старогнатівки.

Зазначається, що станом на 12:00 втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські незаконні збройні формування здійснили провокативні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петрівського та Богданівки. Проросійські бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Загалом вчора окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.