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На Донбасі з початку доби не зафіксували порушень режиму припинення вогню

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Донбас, Неділя 05 вересня 2021 17:28
На Донбасі з початку доби не зафіксували порушень режиму припинення вогню Фото: на Донбасі з початку доби зберігається "тиша" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 5 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські військові контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку сьогоднішнього дня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 1 гектара території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети. Також повністю відновлені 8 пошкоджених будинків.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС і стримують збройну агресію Російської Федерації, а також дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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