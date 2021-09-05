На Донбасі з початку доби не зафіксували порушень режиму припинення вогню

У неділю, 5 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські військові контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС .

"З початку сьогоднішнього дня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 1 гектара території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети. Також повністю відновлені 8 пошкоджених будинків.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС і стримують збройну агресію Російської Федерації, а також дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.