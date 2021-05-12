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На Донбасі з початку доби три обстріли. Бойовики застосували міномети

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з початку 12 травня тричі обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не постраждали.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Поблизу Новгородського окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, а в районі Мирного підрозділи ООС потрапили під вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Ще один обстріл зафіксували поблизу Авдіївки. Там проросійські бойовики застосували підствольні гранатомети.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики 8 разів відкривали вогонь у бік українських військових.

Додамо, у штабі ООС розповіли, яка кількість проросійських бойовиків воює на Донбасі. У командуванні також назвали кількість російського військового контингенту на кордоні.

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