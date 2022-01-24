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На Донбасі з початку доби "тиша"

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Понеділок 24 січня 2022 17:09
На Донбасі з початку доби "тиша" Фото: на Донбасі з боку бойовиків обстрілів не зафіксовано (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 24 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі також повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 січня, бойовики десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення військовий.

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