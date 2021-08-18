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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, Середа 18 серпня 2021 17:58
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: з початку доби на Донбасі зберігається "тиша" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З початку доби 18 серпня на Донбасі зберігається режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об'єднаних сил розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предметів.

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