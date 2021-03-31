RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Автор: РБК-Україна

У середу, 31 березня, на Донбасі зберігається режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

"Протягом поточної доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти використовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООСДонбас
Читайте також
У Путіна заявили про загрозу "поновлення" війни на Донбасі
Названі терміни запуску "віртуальних номерів" для жителів окупованих територій
Прогноз погоди