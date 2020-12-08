ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 8 грудня, на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, з початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша", а домовленості, досягнуті 22 липня, дотримуються в повному обсязі.

"Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання по захисту українського народу і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, за вихідні 5-6 грудня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській. Також були зафіксовані вибухи.

У той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найбільш тривале перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС