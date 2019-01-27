На Донбасі від початку доби втрат серед підрозділів ООС немає

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 1 раз порушили перемир’я

З початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що проросійські найманці провели обстріл позицій українських військових поблизу селища Новотошківське. Бойовики використовували автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - повідомили в штабі ООС.

В штабі наголосили, що протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали в штабі.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують мінувати територію поблизу лінії розмежування. В опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 26 січня 2019 року вказано, що команда Місії зафіксувала попереджувальні знаки про мінну небезпеку в 3 кілометрах від селища Лисе, які були встановлені у 2 метрах від дороги.