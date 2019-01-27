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На Донбасі від початку доби втрат серед підрозділів ООС немає

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 18:59
На Донбасі від початку доби втрат серед підрозділів ООС немає
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 1 раз порушили перемир’я

З початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Повідомляється, що проросійські найманці провели обстріл позицій українських військових поблизу селища Новотошківське. Бойовики використовували автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - повідомили в штабі ООС.

В штабі наголосили, що протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали в штабі.

На Донбасі від початку доби втрат серед підрозділів ООС немає

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують мінувати територію поблизу лінії розмежування. В опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 26 січня 2019 року вказано, що команда Місії зафіксувала попереджувальні знаки про мінну небезпеку в 3 кілометрах від селища Лисе, які були встановлені у 2 метрах від дороги.

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