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Бойовики на Донбасі продовжують мінувати територію поблизу лінії розмежування

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 18:30
Бойовики на Донбасі продовжують мінувати територію поблизу лінії розмежування
Ілюстративне фото (УНІАН)

СММ ОБСЄ зафіксувала встановлення попереджувальних знаків про мінування

Українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомила, що збройні формування РФ продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

В опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 26 січня 2019 року вказано, що команда Місії зафіксувала попереджувальні знаки про мінну небезпеку в 3 кілометрах від селища Лисе, які були встановлені у 2 метрах від дороги.

Повідомляється, що не дивлячись на усі спроби українською сторони повернути території до мирного життя, вони усі ігноруються окупаційними військами Російської Федерації.

"Українська сторона СЦКК вкотре закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації не ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, а також проблеми екологічної безпеки регіону та відновлення цивільної інфраструктури Донбасу," - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують порушувати лінію відведення важкого озброєння. Моніторинг відведення озброєння показує, що важке озброєння і військова техніка збройних формувань Російської Федерації продовжує розміщуватись з порушенням встановлених ліній відведення.

 

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