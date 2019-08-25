На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів порушили перемир'я, загинув боєць ЗСУ

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ще троє бійців ЗСУ отримали поранення

На Донбасі з початку доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, четверо військовослужбовців отримали поранення, один з яких помер. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

зокрема, під час обстрілів ворожих чотири українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час евакуації в медичний заклад один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування у військові шпиталі.

Повідомляться, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілу позицій ООС. Так, біля Миколаївки за напрямом Докучаєвська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю; тричі в районі Водяного із напрямків Вужачку і Пикуза застосували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили два обстрілу позицій ООС. Поблизу Шуми обстріляли українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї; в районі Золотого-4 за напрямом Золотого-5 - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 24 серпня, російські найманці п'ять разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, всупереч домовленостям про безстрокове перемир'я. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вчора втрат серед українських військових не було зафіксовано.