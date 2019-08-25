ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів порушили перемир'я, загинув боєць ЗСУ

Новини » Суспільство    25.08.2019 - 20:08
На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів порушили перемир'я, загинув боєць ЗСУ
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ще троє бійців ЗСУ отримали поранення

На Донбасі з початку доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, четверо військовослужбовців отримали поранення, один з яких помер. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

зокрема, під час обстрілів ворожих чотири українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час евакуації в медичний заклад один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування у військові шпиталі.

Повідомляться, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілу позицій ООС. Так, біля Миколаївки за напрямом Докучаєвська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю; тричі в районі Водяного із напрямків Вужачку і Пикуза застосували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили два обстрілу позицій ООС. Поблизу Шуми обстріляли українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї; в районі Золотого-4 за напрямом Золотого-5 - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 24 серпня, російські найманці п'ять разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, всупереч домовленостям про безстрокове перемир'я. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вчора втрат серед українських військових не було зафіксовано.

Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир'я На Донбасі знову порушили режим перемир'я
Теми: Новини ООС
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся