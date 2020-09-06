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На Донбасі на мінному полі підірвалися військові

Автор: Дмитро Левицький

Двоє зниклих безвісти під час пожежі поблизу Верхньоторецького (Донецька область) військовослужбовців Об'єднаних сил загинули. Військові підірвалися на мінному полі противника.

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Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Військовослужбовці були відрізані полум'ям від решти особового складу під час обходу осередку пожежі в "сірій зоні". Військовослужбовці зайшли на мінне поле противника, де підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Нагадаємо, військовослужбовці зникли безвісти у суботу, 5 вересня. Підрозділи Об'єднаних сил допомагають рятувальниками ДСНС гасити лісові та степові пожежі поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області під час гасіння пожежі загинув військовослужбовець Об'єднаних сил; спочатку він вважався зниклим безвісти.

Крім того, в результаті пожежі у Луганській області загинула цивільна особа, ще щонайменше двоє постраждали.

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