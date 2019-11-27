На Донбасі "міністра ДНР" засудили до 12 років ув’язнення

Суд заочно засудив до 12 років в’язниці "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Зазначається, що у листопаді 2014 року 36-річний чоловік, маючи тривалий стаж роботи в органах МНС України, зрадивши присязі, перейшов на бік терористів та був призначений на посаду так званого "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР".

"З того часу посадовець не покинув ряди терористичної організації та продовжує співпрацювати з бойовиками, видаючи злочинні накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають у нього в підпорядкуванні, та вчиняє інші протиправні дії", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу (КК) України та заочно засудив до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступнику мера Слов'янська оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Посадовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області бойовика так званої "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України.