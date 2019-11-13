Один із поранених бійців ООС перебуває у тяжкому стані

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новотроїцького

Один із поранених 12 листопада на Донбасі українських бійців у тяжкому стані, у другого - середньої тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

"Сумна звістка з фронту: двоє військовослужбовців дістали мінно-вибухову травму поблизу Новотроїцького. Одному відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглобу і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги", - написав Кириленко.

Обох поранених доправили до Волноваської районної лікарні.

"Стан здоров'я одного пораненого важкий, іншого - середнього ступеня важкості. Зараз свою роботу роблять лікарі", - написав він.

Також Кириленко наголосив, що трагедія сталася не в районі розведення сил.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби, 12 листопада, в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на вибуховому пристрої отримали поранення двоє військовослужбовців.

Також повідомлялося, що за добу 11 листопада бойовики провели 16 обстрілу. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями зброї.