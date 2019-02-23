На Донбасі в результаті підриву мікроавтобусу на міні загинули люди

Двоє пасажирів загинули

На оккупированной территории Донецкой области вблизи КПВВ "Оленевка" микроавтобус, который перевозил гражданских, подорвался на мине, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 23 февраля, около 12:30 за несколько десятков метров от контрольного пункта въезда-выезда "Оленевка", который находится под контролем российско-оккупационных войск, произошел подрыв микроавтобуса.

"По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате взрыва 2 человека погибли на месте, еще трое пассажиров получили ранения.

Напомним, что с начала текущих суток, 23 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Кроме того, в течение минувших суток, 22 февраля, боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов один военных из состава Объединенных сил получил ранения.