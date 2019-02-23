ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 15:49
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Ворог використовував заборонене озброєння

Від початку доби, 23 лютого 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 3 ворожі обстріли українських позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння заборонене мінськими угодами.

На Луганському напрямку противник з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських військових в районі Катеринівки.

Крім того, з ракетного протитанкового комплексу були обстріляні військові зі складу Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 23 лютого 2019

Ситуація на Донбасі станом на 23 лютого 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 лютого, бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів один військових зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Додамо, у п'ятницю, 22 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі перетнули понад 36 тисяч осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів.

Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму Геращенко виключає можливість прямого діалогу з "ЛДНР"
Новини України ДонбассводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся