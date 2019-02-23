Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Ворог використовував заборонене озброєння

Від початку доби, 23 лютого 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 3 ворожі обстріли українських позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння заборонене мінськими угодами.

На Луганському напрямку противник з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських військових в районі Катеринівки.

Крім того, з ракетного протитанкового комплексу були обстріляні військові зі складу Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Чермалик.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 23 лютого 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 22 лютого, бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів один військових зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Додамо, у п'ятницю, 22 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі перетнули понад 36 тисяч осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів.