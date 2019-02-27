На Донбасі поза лініями відводу зафіксовано важке озброєння бойовиків

В зоні безпеки і за лініями відводу зафіксовані російські танки, гармати та інша техніка

На Донбассе в зоне безопасности и за линиями отвода зафиксированы русские танки, пушки и другая боевая техника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По сообщению украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ продолжают размещать боевую технику с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения. Также российско-террористические группировки продолжают размещать вооружения в зоне безопасности.

Сообщается, что на днях в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано пять буксируемых гаубиц. На полигоне близ поселка Шимшиновка - 10 танков Т-72. У населенного пункта Михайловка - три единицы боевых машин пехоты БМП-1. В районе села Веселогоровка - одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик.

Вблизи Лобачева зафиксировано три танка Т-64, семь боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ. Также в районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели Миссии зафиксировали три миномета 2Б14.

Напомним, утром 26 февраля патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во временно оккупированном Золотом-5.

Добавим, на Донбассе в результате обстрелов боевиков от начала суток в среду, 27 февраля, один украинский военный получил ранения. Отмечается, что противник от начала текущих суток дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".