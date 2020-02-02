На Донбасі на КПВВ у чергах застрягло понад 250 автівок

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим

У чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі у неділю, 2 лютого, вранці застрягло 260 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

При цьому вказано, що минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим. Загалом через КПВВ прослідувало 34,1 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 60/0; "Мар’їнка" - 50/20; "Новотроїцьке" - 30/100; "Гнутове" - 0/0", - інформують у відомстві.

Нагадаємо, Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" у районі розведення сил і засобів на Донбасі. Зазначалося, що Україна продовжує працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску.

Так, раніше КПВВ "Золоте" не могли відкрити через відсутність домовленості з представниками ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна раніше, смертність на КПВВ у Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%, у порівнянні з 2018 роком. Так, на КПВВ у Луганській області в 2019 році померли 10 осіб і ще 9 - на КПВВ у Донецькій області.