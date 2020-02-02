ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі на КПВВ у чергах застрягло понад 250 автівок

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 11:39
На Донбасі на КПВВ у чергах застрягло понад 250 автівок
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим

У чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі у неділю, 2 лютого, вранці застрягло 260 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

При цьому вказано, що минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим. Загалом через КПВВ прослідувало 34,1 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 60/0; "Мар’їнка" - 50/20; "Новотроїцьке" - 30/100; "Гнутове" - 0/0", - інформують у відомстві.

Нагадаємо, Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" у районі розведення сил і засобів на Донбасі. Зазначалося, що Україна продовжує працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску.

Так, раніше КПВВ "Золоте" не могли відкрити через відсутність домовленості з представниками ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна раніше, смертність на КПВВ у Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%, у порівнянні з 2018 роком. Так, на КПВВ у Луганській області в 2019 році померли 10 осіб і ще 9 - на КПВВ у Донецькій області.

На Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення На Донбасі в результаті аварії за участю БМП бойовиків знеструмлено населений пункт
Новини України Государственная пограничная службаДонбасКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся