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На Донбассе на КПВВ в очередях застряло более 250 автомобилей

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 11:39
На Донбассе на КПВВ в очередях застряло более 250 автомобилей
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был несколько меньше

В очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 2 февраля, утром застряло 260 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

При этом указано, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был несколько меньше. В общем через КПВВ последовало 34,1 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/0; "Марьинка" - 50/20; "Новотроицкое" - 30/100; "Гнутово" - 0/0", - информируют в ведомстве.

Напомним, Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе. Отмечалось, что Украина продолжает работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска.

Так, ранее КПВВ "Золотое" не могли открыть из-за отсутствия договоренности с представителями ОРДЛО.

Как писало РБК-Украина ранее, смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%, по сравнению с 2018 годом. Так, на КПВВ в Луганской области в 2019 году умерли 10 человек и еще 9 - на КПВВ в Донецкой области.

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Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВ
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