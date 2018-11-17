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На Донбасі в ході боїв загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 08:34
На Донбасі в ході боїв загинув український військовий
Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики застосували міномети по позиціях Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вранці 17 листопада в ході боїв загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вранці противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новотошківьке, Жолобок і Гнутове. Під час бойових дій загинув один український військовий.

За минулу добу, 16 листопада, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове і Широкине. З мінометів противник обстріляв позиції на Світлодарському та Попаснянському напрямках. За вказаний період втрат серед особового складу не було.

На Донбасі в ході боїв загинув український військовий

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що мінські угоди по Донбасу є ключовим інструментом для збереження санкцій проти Російської Федерації.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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