На Донбасі в ході боїв загинув український військовий

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики застосували міномети по позиціях Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вранці 17 листопада в ході боїв загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вранці противник обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новотошківьке, Жолобок і Гнутове. Під час бойових дій загинув один український військовий.

За минулу добу, 16 листопада, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове і Широкине. З мінометів противник обстріляв позиції на Світлодарському та Попаснянському напрямках. За вказаний період втрат серед особового складу не було.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що мінські угоди по Донбасу є ключовим інструментом для збереження санкцій проти Російської Федерації.