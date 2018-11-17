На Донбассе в ходе боев погиб украинский военный

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики применили минометы по позициям Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе утром 17 ноября в ходе боев погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что утром противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Желобок и Гнутово. Во время боевых действий погиб один украинский военный.

За прошедшие сутки, 16 ноября, боевики 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. Из минометов противник обстрелял позиции на Светлодарском и Попаснянском направлениях. За указанный период потерь среди личного состава не было.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что минские соглашения по Донбассу являются ключевым инструментом для сохранения санкций против Российской Федерации.