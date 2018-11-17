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На Донбассе в ходе боев погиб украинский военный

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 08:34
На Донбассе в ходе боев погиб украинский военный
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики применили минометы по позициям Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе утром 17 ноября в ходе боев погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что утром противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Желобок и Гнутово. Во время боевых действий погиб один украинский военный.

За прошедшие сутки, 16 ноября, боевики 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. Из минометов противник обстрелял позиции на Светлодарском и Попаснянском направлениях. За указанный период потерь среди личного состава не было.

На Донбассе в ходе боев погиб украинский военный

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что минские соглашения по Донбассу являются ключевым инструментом для сохранения санкций против Российской Федерации.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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