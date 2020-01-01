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Майже 200 тис. жителів ОРДЛО отримали російське громадянство

Новини » Політика     01.01.2020 - 21:41
Майже 200 тис. жителів ОРДЛО отримали російське громадянство
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У МВС Росії повідомили, що 232 заяви на громадянство були відхилені

В 2019 році 196 тис. мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російське громадянство за спрощеною процедурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Також зазначається, що 232 заяви були відхилені.

"В даний час більш 196 тис. людина набули громадянство РФ", - цитують інформацію Міністерства внутрішніх справ Росії.

Крім того, у відомстві стверджують, що російські паспорти отримали 126 тис. жителів самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а ще близько 60 тис. - жителі інших районів Донецької та Луганської областей.

За даними російського Міністерства внутрішніх справ, 232 випадках заяви про прийом в російське громадянство відхилили - в тому числі, з-за обмеження на в'їзд у Російську Федерацію з-за адміністративного видворення або депортації; незнятої або непогашеної судимості; кримінального переслідування органами РФ або інших держав.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Раніше повідомлялося, що станом на серпень 2019 року громадянство Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів ОРДЛО. У Генеральній прокуратурі зазначили, що велика частиною осіб, які отримали російські паспорти, була ідентифікована.

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