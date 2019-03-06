На Донбасі за день зафіксували п'ять обстрілів

Жодний український військовий не постраждав

В течение текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем и минометов, потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня запрещенное Минскими договоренностями вооружение оккупанты применили семь раз, потратив 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

В частности, боевики дважды обстреляли район населенных пунктов Водяное и Лебединское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи села Гнутове.

Кроме того, боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганське и Золотое-3.

РБК-Украина писало, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранены двое украинских военных. Кроме того, по данным разведки, вчера одного боевика ликвидировали, еще двое получили ранения.

Напомним, боевики обстреляли село Чермалык в Донецкой области, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах.