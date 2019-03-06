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На Донбасі за день зафіксували п'ять обстрілів

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 18:19
На Донбасі за день зафіксували п'ять обстрілів
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Жодний український військовий не постраждав

Протягом поточної доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем та мінометів, втрат серед українських військових не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Як зазначається, сьогодні заборонене Мінськими домовленостями озброєння, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 та 120 мм.

Зокрема, бойовики двічі обстріляли район населених пунктів Водяне та Лебединське з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, а також стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм поблизу села Гнутове.

Крім того, бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм у районі селищ Новолуганське та Золоте-3.

РБК-Україна писало, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранені двоє українських військових. Крім того, за даними розвідки, вчора одного бойовика ліквідували, ще двоє отримали поранення. 

Нагадаємо, бойовики обстріляли село Чермалик у Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків та мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах. 

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