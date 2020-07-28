На Донбасі за день зафіксували один обстріл, втрат немає

На другий день припинення вогню на Донбасі зафіксовано один обстріл. В результаті цього інциденту втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою. Сьогодні було зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Шуми.

"Втрат внаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу підрозділи ДСНС розмінували територію на понад 6 гектарів, а також відремонтували 5 житлових будинків та інші об'єкти інфраструктури. На контрольних пунктах виїзду-виїзду (КПВВ) особовий склад Об'єднаних сил надав допомогу понад двадцяти громадянам України.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив в коментарі РБК-Україна, що припинення вогню потрібно для початку діалогу про майбутнє Донбасу.

Крім того, у президента України Володимира Зеленського розповіли, чому бойовики продовжують обстріли під час перемир'я.