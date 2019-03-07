На Донбасі за день поранені троє українських військових

Бойовики обстріляли українських військових шість разів

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение четверга, 7 марта, получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Указано, что в течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям украинских войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Так, оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений ООС:

из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское;

дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор свободный;

из стрелкового оружия - у поселка Новолуганское.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта, не пострадал ни один украинский военный.

Как писало РБК-Украина ранее, боевики обстреляли село Чермалык в Донецкой области, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах.

Добавим, в зоне ООС за сутки, 5 марта, были ранены двое украинских военных.