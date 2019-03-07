На Донбасі за день поранені троє українських військових

Бойовики обстріляли українських військових шість разів
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение четверга, 7 марта, получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
Указано, что в течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям украинских войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Так, оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений ООС:
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта, не пострадал ни один украинский военный.
Как писало РБК-Украина ранее, боевики обстреляли село Чермалык в Донецкой области, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах.
Добавим, в зоне ООС за сутки, 5 марта, были ранены двое украинских военных.