Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Фото: бійці ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

В районі ООС на Донбасі з ранку поновилися обстріли

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 березня, не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник дев'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військ в районі Лебединського, Гнутового, Водяного Богданівки, Катеринівки, Новолуганського і Кримського. Серед українських військових втрат немає.

У штабі зазначили, що бойовики з ствольної артилерії калібру 122 мм обстріляли Новолуганське. В результаті обстрілів пошкоджено господарські будівлі і лінію електропередач, постраждалих серед мирних жителів немає.

З ранку противник обстріляв позиції українських військ в районі Кримського, втрат з боку Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передала Росії списки українців для звільнення в ході обміну полоненими.

Відзначимо, напередодні бойовики обстріляли село Чермалик в Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків і мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах.