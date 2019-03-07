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Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    07.03.2019 - 08:24
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових
Фото: бійці ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

В районі ООС на Донбасі з ранку поновилися обстріли

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 березня, не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник дев'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військ в районі Лебединського, Гнутового, Водяного Богданівки, Катеринівки, Новолуганського і Кримського. Серед українських військових втрат немає.

У штабі зазначили, що бойовики з ствольної артилерії калібру 122 мм обстріляли Новолуганське. В результаті обстрілів пошкоджено господарські будівлі і лінію електропередач, постраждалих серед мирних жителів немає.

З ранку противник обстріляв позиції українських військ в районі Кримського, втрат з боку Об'єднаних сил немає.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передала Росії списки українців для звільнення в ході обміну полоненими.

Відзначимо, напередодні бойовики обстріляли село Чермалик в Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків і мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах.

 

На Донбасі за добу поранено двох українських військових
Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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