На Донбасі за день поранені двоє українських військових

На Донбасі з початку поточної доби, 10 квітня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військ, в результаті обстрілу поранення отримали двоє військових ЗСУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики три рази застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог п'ять раз обстріляв наші опорні пункти в районі наеденного пункту Опитне, Піски, Павлопіль, Широкіно, Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозвановка.

Під час обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 9 квітня, бойовики випустили 31 міну калібру 120 і 82 мм у бік українських військовослужбовців.

8 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції, один військовий загинув, троє отримали поранення.