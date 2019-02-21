На Донбасі за день поранені двоє українських військових

Бойовики за день 5 разів обстріляли українських військових

Боевики за день, 21 февраля, 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что 2 обстрела осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 5 раз, два из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников:

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески;

из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 20 февраля, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе ООС украинский военный получил смертельное ранение.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе 19 февраля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, были ранены трое военнослужащих.

Добавим, президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.