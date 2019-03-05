На Донбасі за день поранені два українських військових

Бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 5 марта 2019 года, получили ранения два украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что в течение текущих суток противник семь раз открывал огонь по позициям украинских войск, при этом шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли наши позиции:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное;

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино;

дважды, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески;

из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 4 марта 2019 года, погиб украинский военнослужащий.

Так, в районе проведения ООС за прошедшие сутки, 4 марта, боевики применили минометы для обстрелов двух населенных пунктов Донбасса - Зайцево и Новолуганского.

Как писало РБК-Украина, с начала марта боевики четыре раза обстреляли гражданское население на Донбассе в населенных пунктах Майское, Новолуганское и Зайцево.