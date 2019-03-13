На Донбасі за день поранення отримали двоє українських військових

Бойовики два рази обстріляли українських військових

На Донбассе за день, 13 марта, боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, боевики из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку, из снайперского оружия - населенный пункт Марьинка.

В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника украинские защитники ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Добавим, сегодня сообщалось, что боевики обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. По данным отчета СММ ОБСЕ от 12 марта в населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.