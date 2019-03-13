Бойовики обстріляли школу в Золотому-5

Ілюстративне фото (twitter.com ArgumentuaLife)

Бойовики обстріляли будівлю школи вночі 11 березня

На Донбасі бойовики обстріляли школу в населеному пункті Золоте-5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 12 березня у населеному пункті Золоте-5, на непідконтрольній уряду території, команда СММ бачила пробоїни в віконних рамах з західного боку школи на вулиці Миру. Патруль ОБСЄ поінформував про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві - на другому і ще одна - на третьому.

За оцінкою Місії, пошкодження у школі виникли нещодавно і були викликані вогнем зі стрілецької зброї. Директор навчального закладу повідомила СММ, що будівлю школи було обстріляно вночі 11 березня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило СММ ОБСЄ ноту з-за порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню і попросило дати їм оцінку ситуації на Донбасі.

Додамо, що з півночі 8 березня на Донбасі почала діяти угода про режимі тиші, яке було погоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання.