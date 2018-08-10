На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Новости Происшествия 10.08.2018 - 18:44
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Боевики 10 раз обстреливали силы АТО

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 10 августа 2018 года, ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение дня на Донбассе боевики десять раз открывали огонь по украинским позициям. В частности, один раз боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение дня из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ООС в районе Луганского, Железного, Богдановки, Водяного, Лебединского и Широкино.

"Один военнослужащий объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь, погиб. Отметим, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за 9 августа 2018 года погиб один украинский военный, еще двое военных получили ранения. Вчера боевики 45 раз обстреливали силы ООС.

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС
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