На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Боевики 10 раз обстреливали силы АТО

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 10 августа 2018 года, ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение дня на Донбассе боевики десять раз открывали огонь по украинским позициям. В частности, один раз боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение дня из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ООС в районе Луганского, Железного, Богдановки, Водяного, Лебединского и Широкино.

"Один военнослужащий объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь, погиб. Отметим, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за 9 августа 2018 года погиб один украинский военный, еще двое военных получили ранения. Вчера боевики 45 раз обстреливали силы ООС.