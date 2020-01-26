На Донбасі за день загинули двоє військових, ще двоє поранені

Бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС
На Донбасі протягом поточної доби, 26 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, в результаті бойових дій загинули двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Сім обстрілів по наших позиціях здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме:
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
У штабі повідомили, що сьогодні, 26 січня, в результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав бойову травму. Також, в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрій, один захисник загинув і один військовослужбовець отримав бойову травму.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 січня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український воїн отримав поранення. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, які заборонені мінськими угодами.