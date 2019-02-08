На Донбасі за день загинув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції українських військових вісім разів

На Донбасі за день, 8 лютого, бойовики обстріляли позиції українських військових вісім разів. В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинула і двоє отримали поранення, передає РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник один раз застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" злочинці двічі обстріляли з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста Авдіївка. Поблизу селища Водяне - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї і гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Павлопіль.

В смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське і з гранатометів поблизу населеного пункту Погоди.

Також позиції наших військ були обстріляні в районі Хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 7 лютого, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

В районі Золотого Луганської області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл.