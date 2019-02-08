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Доба на Донбасі обійшлась без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 07:26
Доба на Донбасі обійшлась без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій 6 разів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби 7 лютого бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, двічі окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Пищевик.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з автоматичних гранатометів імінометів та стрілецької зброї в районі Кримського і Троїцького.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав... За даними розвідки, 7 лютого, одного окупанта знищено та троє отримали поранення", - зазначили в ООС.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Доба на Донбасі обійшлась без втрат серед українських військових

Нагадаємо, в районі Золотого Луганської області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл.

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Теми: Новини ООС
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