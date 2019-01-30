На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями озброєння

На Донбассе в течение текущих суток, с 00:00 до 18:00, боевики три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и с автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильного.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции наших защитников из гранатометов в районе населенного пункта Павлополь.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 28 января, обошлись без потерь среди украинских военных.