На Донбасі четверо українських військових дістали поранення

На Донбасі, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли:

неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета; великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким з мінометів калібру 82 мм випустили 20 мін, стріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Кримського з мінометів калібру 120 мм випущено 20 мін;

неподалік Луганського стріляли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Хутір Вільний - зі стрілецької зброї;

поблизу Новгородського - з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Новотошківським з 82-мм мінометів випустили 10 мін.

Внаслідок обстрілів бойовиками позицій ЗСУ чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новгородського. З мінометів калібру 120 мм бойовики випустили 15 мін. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 19 березня в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжила мандат на наступний 12-місячний період. Мандат подовжений до 31 березня 2021 року.