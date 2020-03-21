На Донбасі четверо українських військових дістали поранення

На Донбасі за добу бойовики випустили 40 мін
На Донбасі, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли:
П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
Внаслідок обстрілів бойовиками позицій ЗСУ чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.
Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новгородського. З мінометів калібру 120 мм бойовики випустили 15 мін. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 19 березня в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.
Також РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжила мандат на наступний 12-місячний період. Мандат подовжений до 31 березня 2021 року.