На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 14 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як наголошується, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По українських позиціях районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили три обстрілу, а саме у Жолобка, неподалік Новотошковского та Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Восток" було зафіксовано п'ять ворожих обстрілу - двічі у Кам'янки, два рази неподалік Пісків і поблизу Новомихайлівки.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада незаконні збройні формування РФ з заборонених мінськими угодами мінометів 120-го і 82-го калібру обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Зайцевого і Хутора Вільного. Про втрати серед українських військових не повідомлялося.

Крім того, бойовики з гранатометів різних систем обстріляли об'єкти аграрного підприємства "Бахмутський аграрний союз" в зоні проведення ООС на Донбасі. В результаті обстрілу руйнування об'єктів інфраструктури БАС і потерпілі не були зафіксовані.