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На Донбасі бойовики знову глушили безпілотник ОБСЄ

Автор: Ігор Литвиненко

Вчора, 16 березня, на Донбасі збройні формування знову намагалися заглушити безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Такі дії бойовики роблять з метою дискредитації Збройних сил України та перешкоджання роботи СММ.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався у вівторок об 11:14 поблизу Авдіївки. Представники ОБСЄ були змушені здійснити екстрену посадку безпілотника після того, як на нього справили вплив радіоелектронне.

"Уважно вивчивши та порівнявши зазначені випадки перешкоджання роботі літальних апаратів СММ, і користуючись власними джерелами інформації, українська сторона СЦКК прийшла до висновку, що джерела радіоелектронного впливу глушіння БПЛА перебували на тимчасово окупованій території і належали збройним формуванням РФ", - повідомили в штабі

ООС відзначили, що бойовики систематично вживають такі дії протягом лютого-березня з передмість окупованих Горлівки і Єнакієве. У цих районах представники СММ неодноразово фіксували розміщення засобів РЕБ окупантів.

"Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів Збройних Сил України та перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ. Наголошуємо, що будь-які сфабриковані російсько-окупаційними військами ОРДЛО повідомлення про такі інциденти, надумані і містять елементи антиукраїнської пропаганди", - заявили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 березня на Донбасі безпілотник впав Місії ОБСЄ з-за роботи станції радіоелектронної боротьби бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що минулу добу, 16 березня, на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

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Новини України ОБСЄДонбасбойовикибеспилотник
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