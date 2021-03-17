На Донбасі бойовики знову глушили безпілотник ОБСЄ

Інцидент стався у вівторок об 11:14 поблизу Авдіївки. Представники ОБСЄ були змушені здійснити екстрену посадку безпілотника після того, як на нього справили вплив радіоелектронне.

"Уважно вивчивши та порівнявши зазначені випадки перешкоджання роботі літальних апаратів СММ, і користуючись власними джерелами інформації, українська сторона СЦКК прийшла до висновку, що джерела радіоелектронного впливу глушіння БПЛА перебували на тимчасово окупованій території і належали збройним формуванням РФ", - повідомили в штабі

ООС відзначили, що бойовики систематично вживають такі дії протягом лютого-березня з передмість окупованих Горлівки і Єнакієве. У цих районах представники СММ неодноразово фіксували розміщення засобів РЕБ окупантів.

"Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів Збройних Сил України та перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ. Наголошуємо, що будь-які сфабриковані російсько-окупаційними військами ОРДЛО повідомлення про такі інциденти, надумані і містять елементи антиукраїнської пропаганди", - заявили в штабі.