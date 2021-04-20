На Донбасі бойовики підсилюють вербування місцевого населення на військову службу

Посилені заходи щодо вербування почалися з 20 квітня.

"Так звані "військові комісаріати" окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях зобов'язані протягом десяти днів уточнити списки і наявність осіб, призиватися примусово", - зазначили в ГУР.

Також розвідка відзначає, що на Донбасі збільшуються небойові втрати серед особового складу в підрозділах бойовиків.

"Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала: безповоротних - 7, санітарних - 16. Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських і місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні сили України", - зазначили в Міноборони.