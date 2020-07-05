На Донбасі пораненння дістав боєць ООС, у бойовиків - троє загиблих і троє поранених

На Донбасі 4 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", окупанти вели вогонь неподалік Новотошківського, Оріхового, Кримського та Катеринівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели обстріли поблизу Павлополя, Гнутового, Пищевика.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 4 липня українські захисники знищили трьох та поранили ще трьох бойовиків.

Від початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя та Мар’їнки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 3 липня бойовики 20 разів здійснювали обстріли позицій ООС: один військовий отримав поранення.

Крім того, спостерігачі зафіксували факт облаштування позицій бойовиків на ділянці розведення сил на Донбасі.