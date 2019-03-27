На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі за день, 28 березня, бойовики сім раз обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник шість разів застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції ОНС в районі Досвідченого, Гнутово, Чермалика.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв наших захисників у районі Луганського, Новоолександрівки, Кримського.

Втрат серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, в зоні операції ООС на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна може відновити політичний діалог з Росією тільки після припинення окупації Донбасу і Криму.

Відзначимо, за даними української розвідки, на окупованому Донбасі створюють спецзагони для розгону можливих акцій в ОРДЛО в ході виборів в Україні.